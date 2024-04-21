Kış gidiyor, bahar geliyor: Ankara'da termometreler 30 dereceyi gösterecek (Yeni haftada hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmini raporlarını yayımladı. Bugün yurdun bazı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış hakimken yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar artacak. Ankara'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 5 günlük Ankara, İstanbul, İzmir hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniya çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.