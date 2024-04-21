Kış gidiyor, bahar geliyor: Ankara'da termometreler 30 dereceyi gösterecek (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne ve kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu