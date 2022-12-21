21 Aralık'ın önemi nedir, neler oluyor? Kış gündönümünün simgesi 21 Aralık'ı kutlama gelenekleri

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ KUTLAMA RİTÜELLERİ

Birçok kültürde çok eski tarihlerden beri kış gündönümü kutlanır.



Dongzhi Festivali veya Kış Gündönümü Festivali, Dongzhi güneş döneminde, 21 Aralık arasında bir gün Anakara Çinliler, Hong Kong Çinlileri, Tayvanlılar, Japonlar, Vietnamlılar, Koreliler ve Doğu Asya ile ilgili diğer insanlar tarafından kutlanan en önemli Çin festivallerinden biridir.



Nardugan, her yıl 21 Aralık'ta Türkler arasında kutlanan bir bayramdır. Roma'da Satürnalya, Antik Yunan'da ise Dionysos Şenlikleri adıyla kutlanmaktadır. Satürnalya ve Yule ile birlikte Avrupa, Orta Asya ve Sibirya pagan topluluklarındaki kış gündönümü festivallerinin bir halkası kabul edilir.



Pakistan'ın Afganistan sınırında Hindikuş Dağları'nın vadilerinde yaşayan ve pagan azınlığı oluşturan Kalaşlar kış gündönümünü ateş yakıp dans ederek ve kuru meyveler yiyerek kutlar.



Günümüz İskandinavya bölgesinde yaşayan Cermen halkları tarafından kutlanan bu antik bir pagan kış festivalinde, güneşin dönüşünü, ışığı ve sıcağı temsil edecek şekilde ateş yakılırdı.