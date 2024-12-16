Kış günü evsiz kaldılar, gözyaşlarını tutamadı: "Sadece sırtımdaki ceket kaldı"
Amasya'nın Albayrak köyünde evlerinde yangın çıkan yaşlı çiftin bütün eşyaları kül oldu. Kış günü evsiz kalan yaşlı çift, komşularına sığındı. "Kaderde bu da varmış" sözleriyle canlarını kurtardıklarına şükreden Ali Karaca gözyaşlarını tutamayarak, "Her şeyimiz kül oldu, sadece sırtımdaki ceket kaldı" dedi.
İl merkezine 55 kilometre mesafedeki köyde evin bacasından çıkan yangın kısa sürede bütün odaları sardı. O esnada şans eseri evin dışında olan çift bir anda kabus yaşadı.