Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Üstündeki işaretler ne anlama geliyor? (1 Aralık'ta zorunlu olacak)
Zorunlu kış lastiği uygulaması Türkiye genelinde 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Sadece ticari araçlar için zorunlu olan düzenlemeye uymayanlara 4 bin 69 lira ceza kesilecek. Araçların soğuk hava şartlarına uyum sağlaması için gerekli olan kış lastiklerini seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Lastiklerin üzerinde işaretler, rakamlar ne anlama geliyor?
Kış aylarında kar, buz ve soğuk havaların etkisiyle sürücüler ve araçlar için zorlu bir dönem de başlıyor. Bu zorlu şartlarda araçların ve kullanıcıların güvenliği için önemli maddelerden biri kış lastiği.