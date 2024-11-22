Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Üstündeki işaretler ne anlama geliyor? (1 Aralık'ta zorunlu olacak)

LASTİĞİN ÖMRÜ NEDİR?

Kış lastikleri için her zaman lastik ömrü veya raf ömrü en çok merak edilen sorundur. Burada şehir efsaneleri ile gerçekler birbirine karışır. Kullanılmamış sıfır lastiklerin raf ömrü 8-10 yıl arasında değişir.



Japon Otomobil Lastiği Üreticileri Derneği (JATMA), “Binek ve hafif ticari araçlara yönelik kullanılmış veya kullanılmamış (yedek-stepne dahil) lastikler, üretim tarihinden sonra 10 yaşını doldurmuş ise, gözle görünür herhangi bir hasara veya şekil bozukluğuna sahip olmasa bile yeni lastikler ile değiştirilmelidir.” diyor.



Bununla ilgili başta üretici firmalar veya otoriteler de benzer açıklamalar yapıyor.



Lastiklerin üretim tarihleri üzerinde Hafta/Yıl olarak belirtiliyor.