Kış lastiği ne zaman takılır? 2024 kışlık lastik takma tarihi
Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?
2024'te Kış lastiği ne zaman takılır? sorusu son zamanlarda sürücüler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yazın bitişi ve havaların serinlemesiyle birlikte kış lastiği hazırlıklarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.