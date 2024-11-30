Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kış lastiği açıklaması

Kış lastiği takma zorunluluğunun özel araçlara uygulanıp uygulanmayacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında merak ediliyor. Kış lastiği uygulaması şuan için sadece şehirler arası yolcu taşıyan ve ticari araçlarda geçerli. Peki, kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı?

Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kış lastiği açıklaması - 1

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla tüm Türkiye'de uygulamaya konulacak. Kış lastiği takma zorunluluğu olan ticari araçlar ise kurala uymadıkları takdirde 4 bin 69 lira para cezası alacak. Vatandaşlar ise özel araçlara kış lastiği zorunluluğu hakkında bir düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı?

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Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kış lastiği açıklaması - 2

KIŞ LASTİĞİ ÖZEL ARAÇLARA ZORUNLU MU OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu getirilmesi amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, kış lastiği takma zorunluluğu tarihinin de 1 Aralık'tan 15 Kasım'a çekilebileceğini söyledi.

Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kış lastiği açıklaması - 3

LASTİK FİYATI NE KADAR?

Otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatı 1.500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor.

Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor.

Buna bir de 600-1250 lira arasındaki değiştirme ücreti eklenmesi gerekiyor. Araç modeli yükseldikçe fiyat da artıyor.

Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kış lastiği açıklaması - 4

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulanacak.

Ceza tutarı 2025 yılında 43,93'lük yeniden değerleme oranı kadar artacak. Yani ocak ayı itibarıyla 5 bin 856 liraya yükselecek.

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