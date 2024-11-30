Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kış lastiği açıklaması

LASTİK FİYATI NE KADAR?

Otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatı 1.500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor.



Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor.



Buna bir de 600-1250 lira arasındaki değiştirme ücreti eklenmesi gerekiyor. Araç modeli yükseldikçe fiyat da artıyor.