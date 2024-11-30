Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kış lastiği açıklaması
Kış lastiği takma zorunluluğunun özel araçlara uygulanıp uygulanmayacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında merak ediliyor. Kış lastiği uygulaması şuan için sadece şehirler arası yolcu taşıyan ve ticari araçlarda geçerli. Peki, kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı?
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla tüm Türkiye'de uygulamaya konulacak. Kış lastiği takma zorunluluğu olan ticari araçlar ise kurala uymadıkları takdirde 4 bin 69 lira para cezası alacak. Vatandaşlar ise özel araçlara kış lastiği zorunluluğu hakkında bir düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı?