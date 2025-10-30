Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği takmama cezası ve uygulamanın zorunlu olduğu araçlar

2025 yılında sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağı tarih oldu.

Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, şehirlerarası yolculuk yapan ve ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu.

Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?