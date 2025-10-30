Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği takmama cezası ve uygulamanın zorunlu olduğu araçlar
Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, bu yıl da geçeri. Geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta başlayan uygulama bu yıl kasım ayında uygulanmaya başlayacak. Peki kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçlar zorunlu tutuluyor ve özel araç sahipleri için durum ne? İşte 2025 yılı kış lastiği uygulamasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.
2025 yılında sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağı tarih oldu.
Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, şehirlerarası yolculuk yapan ve ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu.
Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?