Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 kış lastiği çıkarma tarihi

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.



Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacaklar da "kış lastiği" olmak zorunda.



Yılın başında güncellenen tutara göre kış lastiği takmama cezası 5.856,88 TL oldu.



