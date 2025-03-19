Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 kış lastiği çıkarma tarihi
Soğuk hava şartlarında güvenli sürüş sağlayan kış lastiklerinin kullanım süreleri yakın zaman sona bitecek. Ticari araçlar (ticari taksi, minibüs, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet gibi) için zorunlu olan kış lastiği her yıl uygulanıyor. Peki, kışlık lastik uygulaması ne zaman bitecek?
Kış lastiği uygulamasının sona ermesine az bir zaman kaldı. Belirtilen tarihten itibaren kış lastikleri söktürülüp yaz lastiği olarak tabir edilen lastiklerin araçlara takılması gerekiyor. İşte, 2025 kış lastiği çıkarma tarihi...