Kış mevsiminin habercisi! "Vargit" çiçekleri açmaya başladı
Gümüşhane’nin 2 bin metreden yüksek dağ ve yaylalarında kış mevsiminin habercisi olan “vargit” çiçekleri açmaya başladı.
Beyaz ve mor renkleriyle Doğu Karadeniz yaylalarına ayrı bir güzellik katan ve yörede kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri, Gümüşhane yaylalarında da kendini göstermeye başladı.
Yüksek kesimlerde kış mevsiminin habercisi olan ve yayla sakinlerine göç etme zamanının geldiğini haber veren çiçekler laleye benzeyen yapısıyla biliniyor.