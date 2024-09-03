Kış mevsiminin habercisi! "Vargit" çiçekleri açmaya başladı

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışının düşmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sonbahar günlerinde yaylalara yeniden canlılık getiren vargit çiçekleri Ekim ayının ilk haftalarına kadar açarak kış gelmeden son defa yaylaları süslüyor.

Türkiye'de yoğun olarak Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında görülen, yöre halkı arasında "vargit çiçeği", "varget gülü", “dön geri”, “güz gülü” ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla bilinen çiçekler her yıl sonbahar mevsiminde kendini göstererek yaylalardan göç etme zamanının geldiğini doğal yollarla haber veriyor. Vargit çiçekleri açınca yaylacılara “Havalar soğuyor, kış geliyor artık geri dön” uyarısında bulunuyor.