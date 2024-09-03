Kış mevsiminin habercisi! "Vargit" çiçekleri açmaya başladı

Gümüşhane’nin 2 bin metreden yüksek dağ ve yaylalarında kış mevsiminin habercisi olan “vargit” çiçekleri açmaya başladı.

Kış mevsiminin habercisi! "Vargit" çiçekleri açmaya başladı - 1

Beyaz ve mor renkleriyle Doğu Karadeniz yaylalarına ayrı bir güzellik katan ve yörede kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri, Gümüşhane yaylalarında da kendini göstermeye başladı.

Yüksek kesimlerde kış mevsiminin habercisi olan ve yayla sakinlerine göç etme zamanının geldiğini haber veren çiçekler laleye benzeyen yapısıyla biliniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kış mevsiminin habercisi! "Vargit" çiçekleri açmaya başladı - 2

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışının düşmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sonbahar günlerinde yaylalara yeniden canlılık getiren vargit çiçekleri Ekim ayının ilk haftalarına kadar açarak kış gelmeden son defa yaylaları süslüyor.
Türkiye'de yoğun olarak Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında görülen, yöre halkı arasında "vargit çiçeği", "varget gülü", “dön geri”, “güz gülü” ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla bilinen çiçekler her yıl sonbahar mevsiminde kendini göstererek yaylalardan göç etme zamanının geldiğini doğal yollarla haber veriyor. Vargit çiçekleri açınca yaylacılara “Havalar soğuyor, kış geliyor artık geri dön” uyarısında bulunuyor.

Kış mevsiminin habercisi! "Vargit" çiçekleri açmaya başladı - 3

Sıcak geçen yaz mevsiminin ardından sararıp bozaran dağlara inat filizlenerek yılda bir kez açan vargit çiçeklerinin ardından yayla göçleri de başlayacak. Yaylalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çoğu kişinin dönüşü için de işaret olarak kabul gören Vargit çiçekleri, Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkında güzel manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, yıl boyunca birçok defa gittiği Artabel Gölleri Tabiat Parkında rengarenk çiçeklerin yerini vargit çiçeklerine bıraktığını belirterek, adeta öbek öbek tarla oluşturan çiçeklerin Artabel coğrafyasına ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

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