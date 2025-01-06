Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak
Türkiye bugünden itibaren Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girecek. Yurt genelinde hava ısınacak, salı gününden itibaren daha sert esmeye başlayacak olan lodosla İstanbul’da hava sıcaklığı 14 dereceye ulaşacak. Sert esen lodos, halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir.
Türkiye yeni haftada Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girecek.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak.
Lodos, yarın daha sert esmeye başlayacak.
Sert esen lodosun da etkisiyle İstanbul’da sıcaklık 14 dereceye ulaşacak.
Lodosla halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir.