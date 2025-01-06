Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Cezayir üzerinden gelecek ılık hava öncesinde bugün bazı noktalarda sağanak beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.