Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak

Türkiye bugünden itibaren Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girecek. Yurt genelinde hava ısınacak, salı gününden itibaren daha sert esmeye başlayacak olan lodosla İstanbul’da hava sıcaklığı 14 dereceye ulaşacak. Sert esen lodos, halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir.

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 1

Türkiye yeni haftada Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak.

Lodos, yarın daha sert esmeye başlayacak.

Sert esen lodosun da etkisiyle İstanbul’da sıcaklık 14 dereceye ulaşacak.

Lodosla halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Cezayir üzerinden gelecek ılık hava öncesinde bugün bazı noktalarda sağanak beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 3

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı, İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 4

SICAKLIKLAR 3-5 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 5

YEREL KUVVETLİ SAĞANAKLARA DİKKAT

Yağışların, Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı, İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 6

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 7

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 8

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 9

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Kış ortasında Cezayir sıcakları geliyor: Sıcaklık artacak, baş ağrısı ve halsizliğe neden olacak - 10

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

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