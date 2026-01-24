Kış ortasında yalancı bahar geliyor

Bugün Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Bat Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinde sağanak; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.