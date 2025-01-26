Kış ortasında yalancı bahar! Hava sıcaklıkları artacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.