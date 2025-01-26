Kış ortasında yalancı bahar! Hava sıcaklıkları artacak
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor, kış ortasında bahar havası yaşanıyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta ortası 3-4 derece yükselerek 16 dereceleri bulması bekleniyor. Ege Bölgesinde 18 dereceler, Akdeniz Bölgesi'nde de 20-21 dereceler görülecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Türkiye, ılık havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarındaki artış, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor. Pazar günü Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve Bursa biraz bulutlu, pazartesi ise sis etkili olacak. İzmir az bulutlu, Antalya'da yağış zayıflıyor, İstanbul 13, Ankara 12, İzmir 16, Bursa 13, Antalya 19 derece.