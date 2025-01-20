Kış ortasında yaz havası: Termometreyi gören şaşırdı
Adana hafta sonu yalancı baharı yaşadı. Kentte güneş altındaki bir termometre öğle saatlerinde 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.
Türkiye’nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana’da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor.Toros Dağları’nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi.