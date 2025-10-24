Kış saati uygulaması 2025: Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması kalktı mı, hangi ülkelerde var?
Avrupa ülkelerinde kış mevsimine girilirken saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyor. Avrupa’da bu yıl saatler 26 Ekim Pazar gecesi saat 03.00’te geri alınacak. Sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlarken günler kısalmaya başladı ve havalar erken kararıyor. Kış saati uygulaması İtalya, Fransa, İngiltere, İsveç, Hollanda, Danimarka, Belçika gibi ülkelerde uygulanıyor. Türkiye’de kış saati uygulaması 2016 yılından itibaren uygulanmıyor. Peki Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte, Kış saati uygulamasına ilişkin bilgiler…
Ekim ayının sonu yaklaşırken her yıl gündeme gelen kış saati uygulaması tekrar sosyal medya ve diğer platformlarda konuşulmaya başlandı. Havalar yaz aylarına göre Ekim-Kasım- Aralık gibi aylarda daha erken kararıyor. Benzer şekilde sabah saatlerinde havanın aydınlanması daha uzun sürüyor. Avrupa ülkeleri kısa süre içerisinde kış saati uygulamasına geçecek ve saatler geriye alınacak. Türkiye’de ise yaz saati uygulanmaya devam edecek. Yaz saati uygulaması 2016 yılından itibaren kullanılıyor.