Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak
Türkiye’de 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesinin ardından kış saati uygulaması sona ermişti. Ancak Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte "Saatler geri alınacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu ay içinde kış saati uygulamasına geçilerek saatler bir saat geri alınacak. Türkiye ise mevcut uygulama gereği saat değişikliği yapmayacak. Bu nedenle Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı bir saat artacak.