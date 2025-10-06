Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak

Türkiye’de 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesinin ardından kış saati uygulaması sona ermişti. Ancak Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte "Saatler geri alınacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak - 1

Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu ay içinde kış saati uygulamasına geçilerek saatler bir saat geri alınacak. Türkiye ise mevcut uygulama gereği saat değişikliği yapmayacak. Bu nedenle Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı bir saat artacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak - 2

AVRUPA VE AMERİKA'DA SAATLERİN GERİ ALINACAĞI TARİH

2025 yılında Avrupa ülkeleri 26 Ekim Pazar gecesi, Amerika Birleşik Devletleri ise 2 Kasım’da kış saati uygulamasına geçerek saatlerini bir saat geri alacak. Ancak Türkiye’de durum farklı.

Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak - 3

TÜRKİYE'DE

2016 yılında alınan kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeniyle, Türkiye’de artık saatler geri alınmıyor. Bu sayede ülke genelinde yıl boyunca aynı saat dilimi kullanılmaya devam ediyor.


Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak - 4

Kış saati uygulamasının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak edilirken, Türkiye’de sabit saat uygulaması yürürlükte kalmayı sürdürüyor.

Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak - 5

UYGULAMA İLE AMAÇ GÜN IŞIĞINDAN MAKSİMUM FAYDA

Bu düzenleme ile hem enerji tüketimini azaltmak hem de gün ışığından daha uzun süre yararlanmak hedeflendi.

Yetkililer, yapılan değerlendirmelerde bu uygulamanın özellikle kış aylarında mesai bitiminde havanın kararmasını geciktirdiğini ve böylece vatandaşların akşam saatlerinde doğal ışıktan daha fazla faydalandığını belirtiyor. Ayrıca, uygulamanın genel enerji verimliliğine olumlu katkı sağladığı ifade ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER