Kış saati uygulaması kaldırılmıştı, geri dönecek mi? Avrupa ve Amerika'da saatler ileri alınacak

UYGULAMA İLE AMAÇ GÜN IŞIĞINDAN MAKSİMUM FAYDA

Bu düzenleme ile hem enerji tüketimini azaltmak hem de gün ışığından daha uzun süre yararlanmak hedeflendi.



Yetkililer, yapılan değerlendirmelerde bu uygulamanın özellikle kış aylarında mesai bitiminde havanın kararmasını geciktirdiğini ve böylece vatandaşların akşam saatlerinde doğal ışıktan daha fazla faydalandığını belirtiyor. Ayrıca, uygulamanın genel enerji verimliliğine olumlu katkı sağladığı ifade ediliyor.