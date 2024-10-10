Kış saati uygulamasına geçilecek mi, saatler geri alınacak mı? Bakan Bayraktar'dan kış saati uygulaması sorularına yanıt
Kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği sabah erken saatlerde işe giden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Vatandaşlar ise kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğini merak ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, kış saati uygulamasına geçilecek mi, saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğiyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak edilmeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kış saati uygulamasına değindi. Peki, kış saati uygulamasına dönülecek mi, saatler geri alınacak mı?