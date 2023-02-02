Kış Tatbikatı-2023 sona erdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından 'Kış Tatbikatı- 2023' bugün yapılan Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının da izlediği tatbikatta bazı silah ve cihazlar ilk kez kullanıldı.
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı kar yağışı altında devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve TSK komuta kademesi ile takip ettiği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı.
Şiddetli soğukta korunma ve barınma tedbirleri kapsamında komandolar tarafından yapılan iglo ve diğer üniteleri de inceleyen Akar daha sonra arama kurtarma timinin çalışmalarını izledi.
Bakan Akar'ın, konuk savunma bakanları ve TSK komuta kademesiyle yerlerini almalarının ardından Kış Tatbikatı 2023'ün seçkin gözlemci günü kapsamındaki fiili atışlı bölümleri başladı.
Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından belirlenen hedefler, toplarla vurulurken bir hedefi de Bayraktar TB2 imha etti.
Derin harekat kapsamında havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar yönlendirildi.
"Muharebe Sahası Hava Tecrit Harekatı" kapsamında toplanmakta olduğu tespit edilen karşıt kuvvet ihtiyat tank taburuna engel olma amacıyla, F-16'lar tarafından muharebe sahasında hava tecrit atışları yapıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.
Tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedefler tam isabet vuruldu, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı.
Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi. ATAK'lar tank takımı gerisinden manevra yaparak hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.
Mayınlı araziden ilerlerken hasar alan bir tank için de yaralı kurtarma harekatının icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da tesir atışları yaptı. Ayrıca mayına karşı kısmı korumalı kurtarıcı araçla daha önce mayına basan GZPT'nin tahliyesi sağlandı.