Kış Tatbikatı-2023 sona erdi

Mayınlı araziden ilerlerken hasar alan bir tank için de yaralı kurtarma harekatının icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da tesir atışları yaptı. Ayrıca mayına karşı kısmı korumalı kurtarıcı araçla daha önce mayına basan GZPT'nin tahliyesi sağlandı.