Kış uykusundan uyanan ayılar için özel ekmekler yapıldı

"YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALARLA BESLEMEYE BAŞLADIK"

Kış uykusundan uyanan ayıların artan protein ve kalori ihtiyacını karşılamak için özel ekmeğin yanında ek gıda takviyesi de uyguladıklarını belirten Azizcan Sezer, "Merkezimizde bulunan 71 ayı kış uykusundan uyandı. Kış uykusu dönemi boyunca hayvanlar, vücutlarında depolamış oldukları yağ rezervlerini kaybettiler. Kış uykusu nisan ayında bitti ve hayvanlar kış uykusundan çıktılar. Şu an oldukça iştahlı ve açlar. Biz de artan protein ve kalori ihtiyaçları neticesinde, hayvanlarımızı yüksek kalorili ve yüksek proteinli gıdalarla beslemeye başladık. Hayvanlarımıza vermiş olduğumuz günlük rasyon miktarını değiştirerek, vermiş olduğumuz gıda çeşitliliğini arttırdık. Şu an hayvanlarımıza elma, armut, ayva, havuç, salatalık, tavuk, balık pelet yem ve ekmek olmak üzere, geniş bir yelpazede besin vermekteyiz." dedi.