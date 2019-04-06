Kış uykusundan uyandı, ilçede yiyecek turuna çıktı
Anadolu Ajansı
Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bir bozayının yavrusu ile bölgede yiyecek arayışı görüntülendi.
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1Sarıçam ormanları ve yılın büyük bir bölümü karla kaplı olan Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar, zaman zaman yavrularıyla yerleşim alanlarına inerek yiyecek arıyor.
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2Özellikle ilçe çöplüğüne gelerek karnını doyuran bozayılardan biri de yavrusu ile ormanlık alandan çıkıp çevresi karla kaplı olan TOKİ konutları bölgesine geldi.
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4Yerleşim alanında adeta tur atıp dolaşarak yiyecek arayan bozayı ile arkasındaki yavrusunu görenler, durumu Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler de ayıların olduğu alana gelip boş arazilere ekmek bıraktı. Anne bozayı, yavrusuyla ekmekleri yiyerek karnını doyurdu.
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5Ardından Sarıkamış Spor Lisesi bahçesinde bir süre dolaşan anne ve yavru ayı tekrar ormanlık alana dönüp gözden kayboldu.
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6Bölgede tedbir alan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler de halka özellikle bu mevsimde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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