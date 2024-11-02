Kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor: Bu mevsiminin en güzel yaşandığı köy
Antik çağlardan beri ticaret yollarının kesişme noktasında olan ve ‘Geçit’ anlamına gelen Gümüşhane ile Trabzon arasındaki Zigana Dağı sonbaharı ve kışı birlikte yaşıyor.
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca insanların kervanları ve yükleriyle birlikte limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nın eteklerinde bulunan Zigana köyü, Türkiye’de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı köylerden birisi olarak biliniyor.