Kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor: Bu mevsiminin en güzel yaşandığı köy

İnsanların burada doğa yürüyüşü yapabileceği alanlar var. Zigana Dağı sadece kış turizmi için değil, doğa turizmi için de çok uygun bir yer. İnsanları bu doğa harikasını görmeye davet ediyorum. Burada her dakika başka bir boyuta geçiyorsunuz, sarıdan sarının en ağır tonuna kadar, yeşilin her tonuna kadar, beyazdan beyazın en ağır tonuna kadar her rengi görme imkânınız var. Sanal bir güzelliği var gibi ama gerçek hayattayız” dedi.