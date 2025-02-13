Kısa, anlamlı, yeni cuma mesajı seçenekleri! 2025 cuma mesajı sözleri

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...
Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.
Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.
Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.
Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)
Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun
Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma’nız Mübarek olsun!
Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!
Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.