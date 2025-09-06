Kışa hazırlık başladı: Kazanlar salça için kaynıyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarına başladı. Sabahın erken saatlerinde kurulan kazanlarda, odun ateşinde biber ve domatesler kaynatılarak ev yapımı salça hazırlanıyor.
İmece usulüyle gerçekleştirilen bu geleneksel hazırlık, gün boyu süren yoğun bir emekle tamamlanıyor. Domatesler önce kesiliyor, ardından büyük kazanlarda kaynatılıyor ve akşam saatlerine doğru kavanozlara doldurularak kış için hazır hale getiriliyor.