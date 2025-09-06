Kışa hazırlık başladı: Kazanlar salça için kaynıyor

Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Emine Gültekin, yıllardır sürdürülen bu geleneğin hem dayanışmayı hem de doğallığı temsil ettiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da komşularımızla bir araya gelip kışlık salçamızı yapıyoruz. Bu bizim için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir gelenek. Tamamen katkısız, doğal ürünler elde ediyoruz. Hem sohbet ediyor hem de birlikte üretmenin keyfini yaşıyoruz" dedi.

Hazırlanan salçalar, soğutulduktan sonra serin ve güneş almayan yerlerde muhafaza edilerek, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.