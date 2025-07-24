Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri
Hayırlı Cumalar. Mübarek cuma günü heyecanı dört yanda yaşanırken, anlamlı, resimli ve en güzel seçenekleri ile cuma mesajları öne çıkıyor. Yakın çevreye, arkadaşa, akrabaya, eşe birbirinden anlamlı cuma sözlerini ve mesajlarını WhatsApp'tan ya da SMS olarak iletebildiğiniz gibi sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Böylelikle uzaktaki sevdiklerinizi yakında hissedebilirsiniz. Camilerde cemaat ile saf tutan Müslümanlar, dualı ve ayetli cuma mesaj alternatiflerini araştırıyor. İşte, 25 Temmuz cuma mesajları ve sözleri...
En hayırlı zamanlarından cuma günü, İslam alemi öğle ezanı ile beraber camilerde cuma namazı için yerini alıyor. Ancak cuma gününün ilk dakikalarında o mübarek zamana özel mesajlar, eşle-dostla paylaşılmak üzere araştırılıyor. Eller semaya açılmışken dualı cuma sözleri ve mesaj seçenekleri de değerlendirilmeye değer. Instagram, Facebook, X (Twitter) ve TikTok için en güzel cuma mesajı seçenekleri haberimizde.