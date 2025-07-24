Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri

"Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günde, 'Allah'ım! Günahlarımızı affet, bize rahmet et, bizi hidayete erdir, bizi rızıklandır ve bize afiyet ver.' duasıyla kapılarını çaldığımız Rabbimiz, tüm sıkıntılarımızı gidersin, gönlümüze ferahlık versin. Amin."



"Umutların tazelendiği, rahmetin sağanak sağanak yağdığı Cuma gününde, 'De ki: 'Ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'' (Zümer Suresi, 53) ayeti kerimesinin müjdesiyle, kalplerimize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar dilerim."



"Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bu mübarek Cuma gününde, 'Rabbim! Beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle! Rabbimiz! Duamı kabul buyur!' (İbrahim Suresi, 40) ayeti kerimesi hürmetine, tüm dileklerimiz gerçek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin."