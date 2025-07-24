Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri

Hayırlı Cumalar. Mübarek cuma günü heyecanı dört yanda yaşanırken, anlamlı, resimli ve en güzel seçenekleri ile cuma mesajları öne çıkıyor. Yakın çevreye, arkadaşa, akrabaya, eşe birbirinden anlamlı cuma sözlerini ve mesajlarını WhatsApp'tan ya da SMS olarak iletebildiğiniz gibi sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Böylelikle uzaktaki sevdiklerinizi yakında hissedebilirsiniz. Camilerde cemaat ile saf tutan Müslümanlar, dualı ve ayetli cuma mesaj alternatiflerini araştırıyor. İşte, 25 Temmuz cuma mesajları ve sözleri...

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 1

En hayırlı zamanlarından cuma günü, İslam alemi öğle ezanı ile beraber camilerde cuma namazı için yerini alıyor. Ancak cuma gününün ilk dakikalarında o mübarek zamana özel mesajlar, eşle-dostla paylaşılmak üzere araştırılıyor. Eller semaya açılmışken dualı cuma sözleri ve mesaj seçenekleri de değerlendirilmeye değer. Instagram, Facebook, X (Twitter) ve TikTok için en güzel cuma mesajı seçenekleri haberimizde.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 2

FARKLI, YENİ VE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Yeni bir haftanın yorgunluğunu geride bırakıp huzura adım attığımız bu Cuma gününde, kalbinin tüm güzelliklerle dolup taşmasını dilerim. Duaların kabul, günlerin bereketli olsun canım."

"Güneşin en güzel battığı, duaların göğe yükseldiği mübarek Cuma günün kutlu olsun. Rabbim içinden geçen tüm güzellikleri nasip etsin. Gönlünce bir gün geçir!"

"Hayatın koşuşturmacasında durup bir nefes aldığımız, şükürlerimizi tazelediğimiz bu anlamlı Cuma gününde, tüm sıkıntıların geride kalmasını, kalbine ferahlık dolmasını dilerim."

"Dostlukların pekiştiği, kardeşliklerin daim olduğu bu güzel Cuma gününde, yüzünden gülücükler eksik olmasın. Sevgiyle ve huzurla dolu bir gün olsun."

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 3

"Bugün Cuma! Yüzünde tebessüm, kalbinde umut, cebinde bereket eksik olmasın. Rabbim tüm güzellikleri önüne seriversin. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma, haftanın yorgunluğunu unutturan, kalbe huzur veren bir mola gibidir. Kıymetini bilmeli, her anını dua ile süslemeli."

"Umut hiç bitmeyen bir dua, Cuma ise duaların kabul olduğu bir köprüdür. Bu köprüden geçerken kalbimizden geçenleri fısıldayalım."

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 4

"Cuma, sadece bir gün değil; affetmenin, şükretmenin ve yeniden başlamanın simgesidir. Her Cumayı bir fırsat bilmeli."

"Bazen kelimeler kifayetsiz kalır, ama bir Cuma duası, tüm dertlere deva olur. Rabbim dualarımızı kabul etsin."

"Bugün Cuma! Kalplerimizin nurlandığı, dualarımızın arşa yükseldiği mübarek gün. Rabbim, 'Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru!' (Bakara Suresi, 201) ayeti kerimesinin sırrıyla, tüm dileklerimizi kabul eylesin. Hayırlı Cumalar!"

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 5

"Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günde, 'Allah'ım! Günahlarımızı affet, bize rahmet et, bizi hidayete erdir, bizi rızıklandır ve bize afiyet ver.' duasıyla kapılarını çaldığımız Rabbimiz, tüm sıkıntılarımızı gidersin, gönlümüze ferahlık versin. Amin."

"Umutların tazelendiği, rahmetin sağanak sağanak yağdığı Cuma gününde, 'De ki: 'Ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'' (Zümer Suresi, 53) ayeti kerimesinin müjdesiyle, kalplerimize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar dilerim."

"Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bu mübarek Cuma gününde, 'Rabbim! Beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle! Rabbimiz! Duamı kabul buyur!' (İbrahim Suresi, 40) ayeti kerimesi hürmetine, tüm dileklerimiz gerçek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin."

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 6

Hayırlı ve bereketli bir Cuma olsun. Dualarınız kabul, kalbiniz huzur dolsun.

Cumanız mübarek olsun. Umutlarınız gerçek, gönlünüz ferah olsun.

Dualarla dolu, huzurlu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden iman eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 7

Kalbinin huzurla dolup taştığı, dualarının kabul olduğu bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar!

Haftanın bereketiyle gelen bu Cuma, gönlünce geçsin. Duaların kabul olsun.

Yüzünden gülücükler eksik olmasın. Gönlünce bir Cuma geçirmen dileğiyle.

Rabbimin rahmeti üzerinize olsun. Mübarek Cumanız hayırlara vesile olsun.

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 8

Sağlık, afiyet ve huzurla dolu bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar!

Haftanın en güzel günü, en güzel dualarla geçsin. Cumanız mübarek olsun.

Duaların göğe yükseldiği bu mübarek Cuma gününde, tüm dileklerin kabul olsun.

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 9

"Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma dilerim. Cenab-ı Hak, 'Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.' (Ahzab Suresi, 56) ayeti mucibince, salat ve selamlarımızı kabul buyursun. Dualarımız daim olsun."

"Gönlümüzdeki güzellikleri dile getirebildiğimiz, kırgınlıkları unutup yeni başlangıçlar yapabildiğimiz bir Cuma olsun."

Kısa ve öz dualı Cuma Mesajları: 25 Temmuz resimli, yeni ve en güzel seçenekleri ile cuma mesaj ve sözleri - 10
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