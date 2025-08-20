Kışın antifriz, yazın yabani otlarla korudu: Hasadına başladı
Amasya’da yaşayan genç çiftçi, uyguladığı tedbirlerin etkisiyle nisan ayındaki kar ve zirai don felaketinin teğet geçtiği bahçesinde elma hasadına başladı. Kilosunu 50 TL’den satmaya başladığı elmalarından 80 ton rekolte bekliyor.
Elma çiçeklerini aşırı soğuktan dumanlama ve bitki antifriziyle korumayı başaran 30 yaşındaki çiftçi Furkan Tokmak, ağaçlarının yazın aşırı sıcaklarından etkilenmemesini de bahçesini sarıp uzayan yabani otların oluşturduğu nemlenme sayesinde sağladı.