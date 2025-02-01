Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor

Grip, nezle olan kişiler, bağışıklığı zayıf olan kişiler aşırı derecede fazla. Bizim bunlarda en çok önerdiğimiz propolis. İkincisi de burada kendi özel hazırladığımız kış çaylarımız vardır. Bunlar insanlar sağlığını, bağışıklığını ayakta tutması, vücut mikrobunu kırması için özellikle kullandırdığımız çaylardır. Bu sene bayağı bir işlerimiz düşük. Niye dersek de kış yok insanlarda pek bir talep yok ama yine de biz burada herkese hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.





