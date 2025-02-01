Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor
Kış mevsimi geldiğinde bitki çaylarına olan talep artıyor. Soğuk algınlığından korunmak isteyenler soluğu aktarda alıyor. Bitki çaylarının vücuda iyi gelen pek çok özelliği bulunuyor. Ancak tüketirken dikkatli olmak gerekiyor.
Kış mevsimi geldiğinde bağışıklığını doğal yollarla güçlendirmek isteyenler soluğu aktarda alıyor.
Aktar Orhan Cumaoğlu; kış mevsiminde olunmasına rağmen kar olmayışının vücutta bakterilerin eksik olmamasına sebep olduğunu belirterek, bakterileri yok etmek için bitkisel çayları önerdiklerini söyledi.