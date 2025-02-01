Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor

Kış mevsimi geldiğinde bitki çaylarına olan talep artıyor. Soğuk algınlığından korunmak isteyenler soluğu aktarda alıyor. Bitki çaylarının vücuda iyi gelen pek çok özelliği bulunuyor. Ancak tüketirken dikkatli olmak gerekiyor.

Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor - 1

Kış mevsimi geldiğinde bağışıklığını doğal yollarla güçlendirmek isteyenler soluğu aktarda alıyor.

Aktar Orhan Cumaoğlu; kış mevsiminde olunmasına rağmen kar olmayışının vücutta bakterilerin eksik olmamasına sebep olduğunu belirterek, bakterileri yok etmek için bitkisel çayları önerdiklerini söyledi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor - 2

Kışın kar olmamasının bağışıklığı düşük insanları daha çok etkilediğini söyleyen Orhan Cumaoğlu; "22 yıldır bu meslek içerisindeyiz. Şu anda eski kışları insanlar yaşıyor mu kesinlikle yaşamıyor. Kar yok ve insanların da tabi bu kar olmadığından dolayı mikrop ve bakteri vücutlarında eksik olmuyor.

Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor - 3

Grip, nezle olan kişiler, bağışıklığı zayıf olan kişiler aşırı derecede fazla. Bizim bunlarda en çok önerdiğimiz propolis. İkincisi de burada kendi özel hazırladığımız kış çaylarımız vardır. Bunlar insanlar sağlığını, bağışıklığını ayakta tutması, vücut mikrobunu kırması için özellikle kullandırdığımız çaylardır. Bu sene bayağı bir işlerimiz düşük. Niye dersek de kış yok insanlarda pek bir talep yok ama yine de biz burada herkese hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.


Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor - 4

Cumaoğlu, bitki çaylarının vücuda iyi gelen birçok özelliği olduğunu söyleyerek; "Bu çayların mesela iltihap önleyici özelliği var, boğaz ağrılarına gideceğiz özelliği var. Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Normal insanların ilaçlardan daha çok bitkisel ürünlere biraz daha rağbet göstermeleri sağlıkları açısından daha iyi olur.

Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor - 5

Fakat bitkisel ürünlere tabi rağbet gösterdikten sonra da bu ürünleri biz satıyoruz ama önemli olan satmak değil, insanların kullanabilmesi. Eve götürdükten sonra bunları tedavi amaçlı daha iyi şekilde tüketebilmesi bizim en büyük gayemiz. Önerimiz budur yani çaylara, bitkilere kapsüllere insanların önem verip kullanmasını biz daha çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kışın çok rağbet görüyor: Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi geliyor - 6

BİTKİ ÇAYI TÜKETİRKEN DİKKAT

Bitki çaylarının günlük kullanılması gereken miktarı her bitkiye göre değişir. Örneğin, 15 gramın üstünde tüketilen adaçayı çarpıntı, kramp, denge bozukluğuna yol açabilirken, rezene çayının fazla tüketilmesi konüzyonlara, papatya çayının da fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle bilinçsizce bitki çayı tüketilmemesi önerilir.

DAHA FAZLA GÖSTER