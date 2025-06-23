Kışın karla dolduruyorlar: Yazın serinlemek için kullanılıyor
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak için kışın karla doldurulan kuyular, günümüzde serinlemek amacıyla kullanılıyor. Evlerinin önündeki tarihi kuyuya kışın doldurdukları kar kütlelerini yaz aylarında kovalarla çeken bölge halkı, kar suyundan ayran yapıp, karın üzerine pekmez döküp yiyor.
Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300'ü, günümüzde soğuk su elde etmek için kullanılıyor.