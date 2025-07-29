Kışın kuyulara kar suyu dolduruyorlar: Yaz sıcağında böyle serinliyorlar
Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, kışın kuyulara doldurdukları karı sıcak havalarda tüketerek ferahlıyor.
Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "kar kuyusu" geleneğini sürdüren ilçe sakinleri, kışın doldurdukları karları kavurucu sıcaklarda iple bağladıkları kovalardan çekerek çıkarıyor.
İlçe sakinleri, kuyudan çıkardıkları karları hem yiyor hem de buz gibi suyunu içip serinliyor.