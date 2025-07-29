Kışın kuyulara kar suyu dolduruyorlar: Yaz sıcağında böyle serinliyorlar

Misafirlerine kuyudan kar çıkarıp ikram ettiklerini anlatan Gengeç, şunları kaydetti:



"Bununla serinliyoruz, ayran yapıp içiyoruz, pekmezle karıştırıp yiyoruz, suyunu tüketiyoruz. Bizim için çok sıhhatli, çok temiz. Farklı şehirlerden isteyen de oluyor, onlara ikram edince seviniyoruz. Biz kar suyuyla ferahlıyoruz, serinliyoruz. Çeşme suyu içmiyoruz. Şu anda havalar 38-40 derece ama biz bununla serinliyoruz. Sıcaklar bize etki etmiyor çünkü elimizde kar var."



Gengeç, kuyuyu yaptıran dedesi Mahmut Fırtına'ya da rahmet diledi.





