Kışın mezar açılamıyor... Belediye ekipleri soğuklar başlamadan yüzlerce mezar açtı
21.11.2025 09:09
İHA
Erzurum'da dondurucu soğukların başlamasına kısa bir süre kala, mezar hazırlığı yapıldı. Toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar kazılamayan kentte, çok sayıda çukur kazıldı.
Erzurum'da belediye ekipleri kış hazırlıkları kapsamında yüzlerce mezar açtı.
Erzurum şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı'nda, kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı.
TOPRAK DONUYOR
Hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor.
Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor. İş makinelerince yapılan mezar kazılarında sona gelindi.
Yapılan kazı çalışmalarının ardından belediye işçileri kazma ve küreklerle mezar yerlerini uygun hale getiriyor.
Her yıl kasım-aralık aylarında yapılan mezar kazılması çalışmaları bu yıl da yeniden yapıldı.
"MAKİNELERİN UÇLARI BİLE KIRILIYOR"
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Salim Uğurlu, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen yine de zorlandıklarını söyledi.
Kış aylarında şartların çok zorlaştığını anlatan Uğurlu, "Kışın bunları açmak mümkün değil. Makinelerin uçları bile kırılıyor. Çukurların önceden açılmasına rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor." ifadelerini kullandı.