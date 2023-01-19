Kışın ortasında yazı yaşıyorlar

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkisini gösteriyor.
Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşin kendisini göstermesiyle sahillerde yoğunluk dikkat çekti.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşirken, sahil bandında da vatandaşlar denize girdi.
Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığı ise 17,8 olarak ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı onlarca vatandaş dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na adeta akın etti.
Sahildeki yoğunluğun yanı sıra, büyük dalgalara rağmen denize girenlerin olduğu görüldü.
Denize girenlerin genellikle yabancı vatandaşlar olduğu dikkat çekti.
Öte yandan bir başka benzer manzara da Zonguldak'tan geldi.
Hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından limanda bazı vatandaşlar denize girdi.