Kışın ortasında yazı yaşıyorlar

Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Alanya ve Zonguldak'ta sıcak havayı fırsat bile vatandaşlar denize girdi.

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Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkisini gösteriyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşin kendisini göstermesiyle sahillerde yoğunluk dikkat çekti.

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İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşirken, sahil bandında da vatandaşlar denize girdi.

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Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığı ise 17,8 olarak ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı onlarca vatandaş dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na adeta akın etti.

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Sahildeki yoğunluğun yanı sıra, büyük dalgalara rağmen denize girenlerin olduğu görüldü.

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Denize girenlerin genellikle yabancı vatandaşlar olduğu dikkat çekti.

Kışın ortasında yazı yaşıyorlar - 6

Öte yandan bir başka benzer manzara da Zonguldak'tan geldi.

Hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından limanda bazı vatandaşlar denize girdi.

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