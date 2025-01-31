Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar

Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor. Çörekotunu dükkânımızda müşterilerin gözlerinin önünde çekiyoruz. Müşteriler de izlemeyi seviyor. Dükkân hep kalabalık oluyor diyebilirim. Fiyatlar ise 150 ila 280 lira arasında değişiyor.” dedi.