Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar
Sert ve keskin bir aroması olan çörekotu yağı ve çörek otu; vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kış mevsimi geldiğinde çörekotu yağına talep artıyor. Genellikle gripten korunmak isteyenlerin tercihi oluyor. Soğuk havalarda gripten korunmak isteyenle soluğu aktarda alıyor.
Eskişehir'de çörekotu yağı üreticiliği yapan Selim Yalçıner, kışın gelmesi ile birlikte vatandaşların gripten korunmak için çörekotu yağına yöneldiğini belirtti.