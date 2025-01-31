Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar

Sert ve keskin bir aroması olan çörekotu yağı ve çörek otu; vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kış mevsimi geldiğinde çörekotu yağına talep artıyor. Genellikle gripten korunmak isteyenlerin tercihi oluyor. Soğuk havalarda gripten korunmak isteyenle soluğu aktarda alıyor.

Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar - 1

Eskişehir'de çörekotu yağı üreticiliği yapan Selim Yalçıner, kışın gelmesi ile birlikte vatandaşların gripten korunmak için çörekotu yağına yöneldiğini belirtti.


TÜRKİYE HABERLERİ

Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar - 2

Çörekotu yağı, kış mevsiminin gelmesi ile popülerliğini arttırdı.

Sert ve keskin bir aroması olan çörekotu yağı ve çörek otu; şifalı etkileriyle dikkat çekerek, vatandaşların gözde baharatlarından olmaya devam ediyor.

Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar - 3

Kışın gripten korunmak isteyen vatandaşlar bağışıklığını güçlendirmek için çörekotu yağı almayı tercih ediyor.

Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar - 4

“TADI NE KADAR ACIYLA O KADAR FAYDALI”

Çörekotu yağı üreticisi Selim Yalçıner satışlarının oldukça iyi gittiğini vurgulayarak, “Vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor. Satışlarım güzel gidiyor. Özellikle kışın bağışıklık güçlendirici doğal şifa yöntemleri arıyorlar ve bu yağa başvuruyorlar.

Kışın talep yağıyor, fiyatı 280 lirayı buluyor: Ona "doğal vitamin" diyorlar - 5

Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor. Çörekotunu dükkânımızda müşterilerin gözlerinin önünde çekiyoruz. Müşteriler de izlemeyi seviyor. Dükkân hep kalabalık oluyor diyebilirim. Fiyatlar ise 150 ila 280 lira arasında değişiyor.” dedi.

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