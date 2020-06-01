Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM'de yoğunluk oluştu

Kocaeli İzmit'te, corona virüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar da Bayrampaşa Otogarı'nı hareketlendirdi.

Abone ol Paylaş







DHA 01.06.2020 - 11:42

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte sabah saatlerinde Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu.

İzmir'e kızını görmeye giden Binnur Taşdemir, "İzmir'e gidiyorum. Kızım var orada ve çok özledik birbirimizi. O da gelemiyordu ve ben de gidemedim. Yaşım tutuyor aslında ama şehirlerarası kısıtlama olduğu için gidemiyordum. Açılınca ben İzmir'e gidiyorum. Kızımla sürekli görüşüyorduk. Sık sık o geliyor, ben gidiyordum. Bu sefer ara çok uzadı. Onu çok özledim. Şimdi görmeye gidiyorum. Hijyen ürünlerim çantamda ve maskemi de taktım" dedi.

''OTOBÜSLERE MASKESİZ YOLCU ALMIYORUZ'' Maskesi bulunmayan hiçbir yolcuyu otobüse almadıklarını söyleyen peron görevlisi Mehmet Uzun, "Hayat Eve Sığar uygulamasından kod almadan yolcularımız seyahatini gerçekleştiremiyor. Maskesiz yolcu almıyoruz. Tekli koltuklarda herkesin seyahat etmesini sağlıyoruz. Koltuklara çift olarak kimse kesinlikle oturmuyor. Otobüsümüzde ikramları kaldırdık. Sadece araçlarımızda su var. Her aracımızda dezenfektan ürünleri var" diye konuştu.

TEM OTOYOLU'NDA DA YOĞUNLUK OLUŞTU Seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul 'dan Anadolu'ya doğru sabah saatlerinde araç yoğunluğu yaşandı.

İzmit Bekirdere Rampası başta olmak üzere, Dilovası Rampası, Hereke geçişlerinde Ankara istikametine doğru yoğunluk oluştu.

İSTANBUL'DA DA OTOGAR HAREKETLENDİ Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından çok sayıda kişi yola çıktı. İstanbul 'dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar da Bayrampaşa Otogarı'na akın etti. Uzun süredir ıssız kalan otogar, tekrardan hareketlendi.

Seyahat kısıtlaması nedeniyle anne ve babasının 3 aydır İstanbul 'da kaldığını söyleyen İmdat Aslan, "Anne ve babamı Erzurum'a gönderdim. 3 aydır evden çıkmıyorlardı kısıtlama nedeniyle. Bugün Allah'ın izni ile gönderdik." dedi.

"YOĞUNLUK ÇOK" Bir otobüs firmasında görevli olan Adnan Kılınç da yoğunluğun beklediklerinden fazla olduğunu ifade ederek, "Durum beklediğimizden daha iyi. Şu an 5-6 tane ek servisimiz var, yoğunluk çok. Dünden bu yana en az 15 araba askerleri gönderdik. Bugün de buradan gönderiyoruz. İşler herhalde yoluna girecek" dedi.