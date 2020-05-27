Kısıtlama sonrası Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk devam ediyor

Corona virüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erince Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı.

Gece başlayan hareketliliğin gündüz de devam ettiği görüldü. Market, manav gibi işletmeleri bulunan esnaf mal almak için hale geldi. Halin içerisinde ve dışında araç yoğunluğu oluştu.