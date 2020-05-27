Kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

Corona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul'da insan hareketliliği başlarken, trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 01:08

Yeni tip corona virüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle arefe günü ve bayram boyunca bütün yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla bitti.

Uygulamanın sona ermesiyle İstanbul 'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde insan hareketliliği başladı.

İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 00.35 itibariyle yüzde 20 olarak ölçüldü. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift taraflı olarak araç hareketliliği gözlendi.

Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar yine Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar maske takarken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı.

Zaman zaman sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı caddede çok sayıda vatandaş, aileleri ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı.