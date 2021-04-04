Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı

Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 190,44'e ulaşan turizm kenti Antalya'da Konyaaltı Sahili boş kaldı.

Hava sıcaklığının 14 dereceye ulaştığı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte; bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi. Sokak hayvanları da güneşin altında uyku çekti.