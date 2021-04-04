Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı

Antalya'dak sokağa çıkma kısıtlaması turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, kısıtlama nedeniyle boş kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkardı.

DHA 04.04.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 15:00

Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı - 1
Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 190,44'e ulaşan turizm kenti Antalya'da Konyaaltı Sahili boş kaldı.
Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı - 2
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, kısıtlama nedeniyle boş kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.
Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı - 3
Hava sıcaklığının 14 dereceye ulaştığı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte; bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi. Sokak hayvanları da  güneşin altında uyku çekti.
Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı - 4
Kentte akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı - 5
Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı - 6
Kısıtlamanın tadını turistler çıkardı - 7

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