Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi günü Şile ve çevresindeki plajlar akına uğradı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Plajda zaman zaman sosyal mesafe kurallarının unutulduğu görüldü.

DHA 12.06.2021 - 16:58

Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 1
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü Şile plajları doldu.
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 2
Şile'de bulunan halk plajındaki kalabalık corona virüs salgını öncesindeki günlerini aratmadı.
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 3
Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı.
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 4
Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturan İstanbulluların denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttukları görüldü.
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 5
Bölgede çalışan cankurtaranlar ise gün boyu görev yaparak vatandaşları hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda uyardı.
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 6
Havaların her geçen gün ısınmasıyla plajlardaki doluluğun önümüzdeki hafta sonlarında daha da artması bekleniyor.
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 7
İşte kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde Şile plajından kareler...
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 8
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 9
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 10
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 11
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 12
Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk - 13

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