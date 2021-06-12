Kısıtlamasız ikinci cumartesi: Şile plajlarında yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi günü Şile ve çevresindeki plajlar akına uğradı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Plajda zaman zaman sosyal mesafe kurallarının unutulduğu görüldü.
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DHA 12.06.2021 - 16:58
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü Şile plajları doldu.
Şile'de bulunan halk plajındaki kalabalık corona virüs salgını öncesindeki günlerini aratmadı.
Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı.
Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturan İstanbulluların denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttukları görüldü.
Bölgede çalışan cankurtaranlar ise gün boyu görev yaparak vatandaşları hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda uyardı.
Havaların her geçen gün ısınmasıyla plajlardaki doluluğun önümüzdeki hafta sonlarında daha da artması bekleniyor.
İşte kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde Şile plajından kareler...
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