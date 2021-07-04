Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular

DHA 04.07.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 04.07.2021 - 10:48
1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti.
Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Ama bu müsilajın görüntüsü beni fevkalade üzdü. Bununla ilgili tedbirlerin alınması, görsel anlamda güzel, daha huzurlu bir denize kavuşmamız en büyük arzumuzdur" dedi.
İstanbul Boğazı ve Galata Köprüsünün üstü de olta balıkçılarının akınına uğradı.
Sabahın erken saatlerinden balık tutmak gelen balıkçılar sosyal mesafe kurallarına uyarak oltalarını denize salladı. İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde ise güzel havayı fırsat bilen bir kişi denize girip yüzdü.