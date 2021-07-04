Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri koşu, kimileri ise meditasyon yaptı. Balıkçılar ise İstanbul Boğazı ve Galata Köprüsünü doldurdu.

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DHA 04.07.2021 - 10:12

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti.

Birçok vatandaş, kıyı şeridinde koşu yaptı, bisiklete bindi. Kimileri çimlerde oturarak meditasyon yaparken kimileri ise ailesiyle birlikte pazar kahvaltısının keyfini çıkardı.

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Ama bu müsilajın görüntüsü beni fevkalade üzdü. Bununla ilgili tedbirlerin alınması, görsel anlamda güzel, daha huzurlu bir denize kavuşmamız en büyük arzumuzdur" dedi.

Spor yapan bir kişi ise dışarıda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bu corona tez zamanda gider. Her günümüz daha rahat olur. Maskeyi de atarız inşallah temennimiz bu. Biz yaz kış oğlumla beraber çıkıyoruz. Yürüyüşümüzü, sporumuzu yaptık" diye konuştu.

BALIKÇILAR DA AKIN ETTİ İstanbul Boğazı ve Galata Köprüsünün üstü de olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden balık tutmak gelen balıkçılar sosyal mesafe kurallarına uyarak oltalarını denize salladı. İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde ise güzel havayı fırsat bilen bir kişi denize girip yüzdü.

Galata Köprüsüne balık tutmak için gelen Ferhat Telipek' "En azından bir Pazar günümüz var. Hafta içi başka bir yerde çalışıyorum. Hafta içi de burada ekmeğimin peşindeyim. 3 kilo balık tutayım ki 2 kilosunu eve götüreyim 1 kilosunu satayım" dedi.

Bir başka olta balıkçısı Mehmet Can Sevgi "Balığımızı aldık, fava aldık gidiyoruz. İnşallah hastalık biter. Müsilaj da yok, deniz baya temiz. Küçük balık var, o yüzden ben tutmayı bıraktım" diye konuştu.