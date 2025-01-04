Kıskançlık krizi nedeniyle öldürülen genç kız toprağa verildi

Bursa’da kıskançlık krizi nedeniyle erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu toprağa verildi.

Kıskançlık krizi nedeniyle öldürülen genç kız toprağa verildi - 1

Olay, 2 Aralık Cuma günü saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kıskançlık krizi nedeniyle öldürülen genç kız toprağa verildi - 2

Silahla başından vurulmuş kadın sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Elif Kutlu (25) isimli genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kıskançlık krizi nedeniyle öldürülen genç kız toprağa verildi - 3

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun Kurt (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığını ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğünü öne sürdü. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kıskançlık krizi nedeniyle öldürülen genç kız toprağa verildi - 4

Genç kızın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Gürsu Merkez Camii'ne getirildi. Genç kızın cenaze törenine sevenleri ve yakınları katılırken, öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrası, genç kız Gürsu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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