Kıskançlık krizi nedeniyle öldürülen genç kız toprağa verildi
Bursa’da kıskançlık krizi nedeniyle erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu toprağa verildi.
Olay, 2 Aralık Cuma günü saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.