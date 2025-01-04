Kıskançlık krizi nedeniyle öldürülen genç kız toprağa verildi

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun Kurt (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığını ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğünü öne sürdü. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.