Kışlık lastik ne zaman takılacak? 2024 kış lastiği uygulaması tarihi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında belirli tarihler arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Peki, kışlık lastik ne zaman takılacak?
2024 kış lastiği uygulamasına geri sayım başladı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.