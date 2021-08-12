Kışlık odunlarını selden topladılar

Şiddetli yağışın neden olduğu selde büyük yıkım yaşayan Sinop Ayancık'ta bazı vatandaşlar, kışlık odun ihtiyaçları için suların sürüklediği odunları topladı.

İHA 12.08.2021 - 11:16

Kışlık odunlarını selden topladılar - 1
Sinop’un Ayancık ilçesinde sel felaketi nedeniyle şehrin içine kadar taşınan odunlar kışlık ihtiyacı karşılamak üzere vatandaşlar tarafından toplandı.
Kışlık odunlarını selden topladılar - 2
Ayancık Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketi kimisi için çile kimisi için de fırsat oldu. Dün sabah saatlerinde itibaren yaşanan korkulu anlar bugün yerini toparlanmaya bıraktı. Sel suyunun çekilmesiyle ilçede felaketin boyutu ortaya çıktı.

Kışlık odunlarını selden topladılar - 3
Şehrin dört bir yanına dağlardan sel sularıyla birlikte ağaç parçaları, dallar ve tomruklar da taşınmıştı.
Kışlık odunlarını selden topladılar - 4
Görevliler bir yandan şehirdeki enkazları kaldırmaya başlarken vatandaşlarda kışlık ihtiyacını karşılamak üzere bu odunlara yöneldi.

Kışlık odunlarını selden topladılar - 5
Yıkılan köprü üzerinde de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar odun toplamaya başladı.
Kışlık odunlarını selden topladılar - 6
Küçük odun parçalarını toplayarak istifleyen vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi.

Kışlık odunlarını selden topladılar - 7
İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlere taşınırken bir yandan da şehrin temizliğine katkı sunuldu.

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