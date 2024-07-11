Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur yaşadığı saldırıyı anlattı! "2 kız beni yatırıp patakladı, kafama çakı soktular"
Sosyal medyada yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'de eğlence mekanında girdiği tuvalette 2 kadının saldırısına uğradı. Yere yatırılarak öldüresiye dövülen ve topuklu ayakkabıyla başına vurulan genç fenomen kanlar içerisinde kaldı. Saldırı anı kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan fenomenin başına 12 dikiş atıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan kadından biri emniyet ifadesi sonrası, diğeri ise savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Eslem Sena Nur yaşadığı korkunç saldırıyı anlattı.
Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur (21), gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.