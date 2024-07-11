Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur yaşadığı saldırıyı anlattı! "2 kız beni yatırıp patakladı, kafama çakı soktular"

Nedense dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar, ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.