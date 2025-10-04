Kıştan önceki son güneşli günler yaklaşıyor: Pastırma sıcakları ne zaman?
Sonbaharın son günlerinde, "pastırma yazı", bu yıl da vatandaşların gündeminde. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaşandığı bu dönem, birkaç gün ya da en fazla bir hafta sürüyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman?
Pastırma yazı, Türkiye’de sonbaharın son döneminde, özellikle ekim ayının sonu ile kasım ayının ortaları arasında gözlemlenen, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların görüldüğü bir meteorolojik dönemdir.