Kıştan önceki son güneşli günler yaklaşıyor: Pastırma sıcakları ne zaman?

Her yıl gerçekleşmesi kesin olmayan bu olgu, bazı yıllarda birkaç kez ortaya çıkabilmekte, bazı yıllarda ise hiç görülmemektedir. Ortalama olarak birkaç gün ile bir hafta arasında süren bu dönem, gündüzleri güneşli, puslu ve hafif rüzgârlı; geceleri ise serin ve zaman zaman don olaylarının yaşandığı bir karakter taşır.