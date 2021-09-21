Çanakkale'den kıtalar arası ilk geçiş bugün

Asya ve Avrupa Çanakkale üzerinden birbirine bağlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya yürüyerek geçecek.

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Anadolu Ajansı - DHA 21.09.2021 - 10:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

İncelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak olan Karaismailoğlu, ardından ardından köprü üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya yürüyüş yapacak.

Köprüdeki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Dün köprüyü oluşturan 87 tabliyeden 81'inin yerlerine monte edildiği duyurulmuştu.





Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yerleştirilmesinin ardından, araçların geçeceği yoldaki çalışmalara başlanacak.

Bu süreçte kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar tamamlanacak.





Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.



Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.





"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.



Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

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