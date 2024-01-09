Kıvanç-Beril Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı: "Borcu borç ile kapatmaktaydım"
Haklarındaki 150 milyon liralık dolandırıcılık şikayetiyle Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp sonrasında tutuklanan Kıvanç-Beril Talu çiftinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Kıvanç Talu ifadesinde, son dönemde bir sarmala girdiğini öne sürerek eşinin babasının adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldığını dile getirdi. Talu'nun "Hatta pek çok kredi çektim. Borcu borçla kapatmaktaydım." dediği öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti.
Türkiye’ye geldikten sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.