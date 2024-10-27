Kıymada, sucukta "mekanik kıyma" hilesi!
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listede kıymadan zeytinyağına, baldan süte kadar birçok taklit-tağşiş yapılan ürünler yer alıyor. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında mekanik ayrılmış kanatlı etinin de kullanıldığını belirten uzmanlar, "Etin makineden çekildiği görülerek kıyma alınsın" uyarısında bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti kullanımının yaygınlaşması dikkati çekti.