Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı eti ve çikolatada ilaç tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı - 2

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı - 3

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 3 artarak 180'e çıktı.

Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı - 4

Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı eti tespit edildi.

Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı - 5

Sivas'ta faaliyet gösteren süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi.

Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı - 6

İstanbul'da faaliyet gösteren Bolld Extra markalı üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER