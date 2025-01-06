Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti, çikolatada ilaç! Bakanlık sahtecilik yapan firmaları tek tek açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı eti ve çikolatada ilaç tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.