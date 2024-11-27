Kız arkadaşını bayıltana kadar dövüp arkadaşına telefon açtı: Mezar hazırlar mısın?
Konya'da Hüseyin S., kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'yı otomobilinde bayıltana kadar dövüp, ardından götürdüğü evinde saatlerce şiddet uyguladı. Hüseyin S., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Karara tepki gösteren üniversite öğrencisi S.A. "Beni yolda döve döve bayılttı. Bir arkadaşını aradı, '15 dakikaya bir cenazemiz var. Mezar hazırlar mısın' dedi. Uyandığımda onun evinin içindeydim. Kapıya yönelip, elinden kurtulmaya çalışmak isteyince Hüseyin yine dövmeye devam etti. Tabii bu süreç 7-8 saat devam etti" dedi.
Hüseyin S., iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A'.yı arayarak ısrarla görüşmek istedi.
Hüseyin S., görüşmeyi kabul eden S.A.'yı yanında bulunan arkadaşı Bayram T. ile birlikte öğrenci yurdundan aldı. Bir kafede oturduktan sonra eğlence merkezine giden grup, 24 Kasım'da mekandan çıktı. Dönüş yolunda Hüseyin S., S.A.'yı otomobilde bayıltana kadar dövdü. Hüseyin S. arkadaşı Bayram T.'yi bıraktıktan sonra dövdüğü S.A.'yı bu kez kendi evine götürüp, darbetti.
Burada saatler süren şiddetin ardından Hüseyin S., S.A.'yı kaldığı yurdun önüne bırakıp kaçtı. S.A. polise giderek şikayetçi olurken, gözaltına alınan Hüseyin S. ve arkadaşı Bayram T. suçlamaları reddetti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 arkadaş, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.