"Kız isteme" kavgası kanlı bitti! 4 kişi yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre sevdiği kızı isteyen 16 yaşındaki H.U., kızın ailesi tarafından reddedilince aile bireylerine pompalı tüfekle ateş açtı. H.U. ve sevdiği kızın ailesi ile sokakta çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı.

"Kız isteme" kavgası kanlı bitti! 4 kişi yaralandı - 1

İzmir Karşıkaya'da iddiaya göre, H.U.(16) sevdiği kızı istemek için evlerine ziyarete gitti. Sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen H.U., aileden olumsuz cevap alınca, evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfek ile gelen H.U., ailenin evine arka arkaya ateş açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Kız isteme" kavgası kanlı bitti! 4 kişi yaralandı - 2

Bunun üzerine, sevdiği kızın aile bireyleri de H.U.'ya pompalı tüfek ile karşılık verdi. Yaşanan çatışma seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"Kız isteme" kavgası kanlı bitti! 4 kişi yaralandı - 3

Olay yerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırırken, sağlık ekipleri saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Hafif yaralandığı öğrenilen 4 kişinin özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

"Kız isteme" kavgası kanlı bitti! 4 kişi yaralandı - 4

Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında, H.U.'yu suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER