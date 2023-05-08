Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için günler sayılıyor. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi.

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 1

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 2

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin bu ay içinde açılması bekleniyor.

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 3

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı.

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 4

Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi.

Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu. 

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 5
Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 6
Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 7
Kız Kulesi açılış için günler sayıyor - 8
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