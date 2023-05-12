Kız Kulesi, ışık ve lazer şovuyla açıldı

Gösteriyi izlemeye ve kaydetmeye gelen fotoğrafçı Furkan Uslu “2 sene sonra biz de bu ana kavuşmak için fotoğraf makinemizi alıp Kız Kulesi'ni çekmeye geldik. Çok güzel anlara tanıklık ettik. Güzel fotoğraflar çektik. Fotoğraflarımızı sosyal medya hesabımızda yayınlayacağız. Bir hasret bitti. Biz de tanıklık ettik.” şeklinde konuştu.