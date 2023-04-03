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Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı

İstanbul'un en önemli simgelerinden Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. İskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı ortaya çıktı.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 1

Üsküdar Sahili'ndeki Kız Kulesi'nde 2021'de başlatılan çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yapılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 2

Yapıya yük bindiren betonlar kaldırıldı, kule aslına uygun şekilde ve doğru malzemeyle yeniden inşa edildi.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 3

İskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı da ortaya çıktı.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 4

Geçmişi Bizans İmparatorluğu dönemine dayanan Kız Kulesi'deki kaplama ve ince işçiliğe yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 5

Yapı depreme karşı da güçlendirildi. Kulenin çevresinde olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 6

Restorasyon çalışmaları başlamadan önce yapılan incelemelerde, yapının kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülmüştü.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 7

Kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar kayıt altına alınmıştı.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 8

Çalışmaların genel amacı yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılmasıydı.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 9

Restorasyonun mayıs ayı başında tamamlanması planlanıyor.

Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 10
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 11
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 12
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 13
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 14
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 15
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 16
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı - 17
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